Matsumoto bringt Köln die Verlängerung

Danach gewannen die Kölner mehr und mehr die Oberhand und belohnten sich für ihre Bemühgungen. Lucas Dumont erzielte den Anschlusstreffer für die Gastgeber (33.). Danach kamen die Augsburger wieder besser ins Spiel, KEC-Keeper Justin Pogge konnte aber mehrere gute Chancen der Gäste entschärfen.

Im letzten Spielabschnitt gingen die Haie mit der Unterstützung von 8.728 Zuschauern in der Kölnarena voll ins Risiko - und wurden recht schnell sogar dafür belohnt. Jonathan Matsumoto erzielte in der 47. Minute das 2:2. Mit diesem Ergebnis ging es schließlich auch in die Verlängerung - und dort setzten die Haie voll auf Sieg und gewannen. Andreas Thuresson erzielte nach 88 Sekunden den Siegtreffer für Köln.

Schon am kommenden Dienstag (21.09.) bestreiten die Kölner Haie ihr nächstes Heimspiel. Zu Gast werden dann die Nürnberg Ice Tigers (19.30 Uhr) sein.

red | Stand: 19.09.2021, 21:13