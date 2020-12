In der elften Minute nutzte Spencer Machacek das zweite Powerplay der Heimmannschaft und erzielte per Handgelenkschuss das 1:0 für Wolfsburg. Für die Kölner war es bereits das fünfte Gegentor in Unterzahl im dritten Spiel - so viele Treffern hat kein anderes Team in der DEL bislang in diesen Situationen kassiert.

Turbulenter zweiter Abschnitt

Nach dem schwachen ersten Drittel zeigten sich die Haie sofort in besserer Verfassung. 63 Sekunden nach dem Wiederanpfiff markierte Jon Matsumoto mit seinem fünften Saisontreffer das 1:1. Wenig später legte Frederik Tiffels (drittes Saisontor) in Überzahl nach zum 2:1 (25.), ebenfalls im Powerplay erhöhte James Sheppard auf 3:1 (28.).