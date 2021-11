Gerade noch so haben die Kölner Haie am Dienstag (02.11.2021) in der Deutschen Eishockey-Liga eine Heim-Niederlage verhindert. Landon Ferraro sicherte mit seinem Treffer zum 3:3 gegen den Vorletzten Schwenningen Wild Wings 87 Sekunden vor Schluss noch die Verlängerung. Nach torloser Extra-Zeit verwandelte Ferraro schließlich auch im Shootout den entscheidenden Penalty zum 4:3-Sieg (1:0, 0:1, 2:2).