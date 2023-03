Adler unter Zugzuwang

"Unser Blick geht nach vorne. Am Sonntag sind wir an der Reihe" , sagte Köln-Coach Uwe Krupp vor dem sechsten Viertelfinalspiel am Sonntag (14 Uhr). Bislang verloren die Kölner ihre beiden Heimspiele gegen die Adler, denen nun nur noch ein Sieg zum Halbfinal-Einzug fehlt.Vier Siege sind zum Weiterkommen in den Best-of-seven-Serien der DEL-Playoffs notwendig.

"Es ist schon lustig, wie manchmal ein Eishockey-Spiel läuft" , sagte Mannheims Trainer Bill Stewart über die emotionale Aufholjagd seines Teams. Wolf rechnet nun mit einem mentalen Vorteil seines Teams. " Mit Sicherheit ist das eine bittere Pille zu schlucken" , sagte der Adler-Stürmer mit Blick auf die Haie.

DEG ist raus

Ingolstadt hatte durch eine irre Aufholjagd gegen die Düsseldorfer EG den Halbfinaleinzug vorzeitig perfekt gemacht. Nach einem 2:5 und 3:6 gegen die DEG kämpfte sich der ERC im Schlussdrittel noch in die Verlängerung, wo Stefan Matteau für den vierten Sieg sorgte.