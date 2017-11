Kölner Haie legen gegen Straubing nach

DEL - Nächste Haie-Niederlage, klarer Sieg für Iserlohn

Die Talfahrt der Kölner Haie in der Eishockey-Bundesliga hält an. Auch im zweiten Spiel unter Neu-Trainer Peter Draisaitl gab es eine Niederlage. Dagegen feierte Iserlohn im NRW -Duell gegen Krefeld den nächsten Sieg und der DEG gelang in Berlin eine Überraschung. | mehr