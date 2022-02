Niederlagen-Serie der Kölner Haie jetzt zweistellig

Nach den beiden verlorenen Derbys gegen die Düsseldorfer EG und der vorhergehenden Schlappe gegen die Krefeld Pinguine - es waren die Niederlagen sieben bis neun - gingen die Haie nicht mit breiter Brust in das Duell mit dem EHC München.

Haie geraten trotz Dominanz in Rückstand

Trotzdem waren sie in einem an Chancen armen ersten Drittel das aktivere Team und hatten einmal Pech, als Marcel Barinka nur die Oberkante der Latte traf (9. Minute). Dieses Pech wurde 20 Sekunden vor der ersten Pause "gekrönt", als die Bayern mit ihrem ersten überzeugenden Angriff durch Daryl Boyle gleich die Führung erzielten.

Im Mittelabschnitt waren die Kölner in der Defensive zweimal zu nachlässig und gerieten durch Zachary Redmond (26.) und Trevor Parkes (36.) mit 0:3 in Rückstand. Dass die 4.000 Zuschauer in der Kölner Arena vor den letzten 20 Minuten noch hoffen durfen, hatten sie den Münchnern zu verdanken. Redmond leistete sich in Überzahl am eigenen Drittel einen Fehlpass, den Lucas Dumont zum 1:3 nutzte (37.).

Nach der letzten Pause hatten die Hausherren Glück, als Philip Gogulla nur den Pfosten traf (43.). Die Münchner ließen die Haie in der Offensive kaum zur Entfaltung kommen. Als Yannic Seidenberg für München auf der Strafbank saß, schaffte das Team von Trainer Uwe Krupp es zwar, sich in deren Drittel festzusetzen, kam mit den Abschlüssen aber nicht durch. Das änderte sich auch nicht mehr, als sie in der Schlussphase Keeper Tomas Pöpperle vom Eis nahmen.

Iserlohn kämpft sich im Powerplay zurück

Nach zuvor fünf Siegen in Serie haben die Iserlohn Roosters zuletzt einen 0:1-Dämpfer in Bremerhaven kassiert und wollten gegen die Nürnberg Ice Tigers zurück in die Erfolgsspur. Die Chancen dafür sahen nach den Toren der Nürnberger Marko Friedrich (4.) und Tim Bender (25.) zunächst nicht gut aus.

Ihre Effizienz im Powerplay bescherte den Iserlohners aber noch vor dem Schlussdrittel den Ausgleich. Eric Cornel (27.) und Nicholas Schilkey (38.) garantierten mit ihren Überzahltoren einen spannenden Endspurt. Der wurde von den Roosters in der 47. Minute durch Eugen Alanov mit dem 3:2 eröffnet. Tyler Sheehy hielt die Spannung mit dem 3:3 aufrecht (55.).

In dem Takt ging es bis zur 60. Minute weiter, die nach weiteren Toren von Alanov (55.) und Nürnbergs Christopher Brown (58.) noch nicht die letzte war. In der Verlängerung blieb es bei einem Punkt für die Iserlohner, die zunächst eine Strafzeit unbeschadet überstanden, kurz darauf aber das 4:5 durch Tim Fleischer kassierten (64.).