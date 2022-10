DEL: Kölner Haie kassieren Klatsche gegen Meister Berlin

Die Eisbären kommen in der DEL immer besser in Schwung. Das bekamen am Sonntag die Haie zu spüren. Die Mannschaft von Trainer Serge Aubin siegte am Sonntag bei den Kölnern mit 7:3 (3:1, 2:0, 2:2).

Berliner Führung durch Doppelschlag

Für die Berliner war es der vierte Sieg aus den letzten fünf Ligaspielen, Köln hatte zuvor Erfolge in Ingolstadt und gegen Straubing gefeiert. Julian Melchiori (7. Minute) und Alexandre Grenier (9.) brachten die Berliner per Doppelschlag in Führung, den Kölner Anschlusstreffer durch Maximilian Kammerer (17.) konterten Doppelpacker Marcel Noebels (19./31.) und Matthew White (39.).