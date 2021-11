DEL: Sieg für Haie - DEG und Roosters verlieren

Obwohl die Wolfsburger sich nach und nach ein Übergewicht erspielten, gingen die Düsseldorfer mit dieser Führung in die Kabine. Als sie wieder aufs Eis kamen, mussten sie sich aber schnell von dieser verabschieden. Die Gastgeber erwischten mit einem Doppelpack von Spencer Machacek (21. Minute) und Sebastian Furchner (22.) einen noch viel besseren Start als die DEG im Auftaktdrittel.

Wolfsburg mit Glück beim dritten Treffer

Die Grizzlys setzten die Gäste weiter unter Druck, hatten bei ihrem dritten Treffer allerdings ein bisschen Glück, als DEG-Keeper Mirko Pantkowski einen scharfen Pass Darren Archibalds von der Außenbahn ins eigene Tor abfälschte.

Im entscheidenen Durchgang fanden die Düsseldorfer wieder besser ins Spiel und kamen durch Alexander Barta zum Anschlusstreffer (45.). In Unterzahl hatten sie kurz darauf die große Chance zum Ausgleich, doch Brendan O'Donnell, der nach einem Wolfsburger Fehler freie Bahn hatte, scheiterte an Wolfsburgs Keeper Chet Pickard. In der Schlussphase hielten die Abschlussschwäche der Grizzlys und Hendrik Hane, der nun für Pantkowski im Tor stand, Düsseldorf im Spiel. Erst als Kreis Hane für einen zusätzlichen Feldspieler vom Eis nahm, gelang den Gastgebern durch Furchner die Entscheidung.

Roosters ohne Chance in Berlin

Für die Iserlohn Roosters lief es beim 1:4 (0:2, 1:2, 0:0) bei den Eisbären Berlin von Beginn an schlecht. Giovanni Fiore (6.) und Frank Hördler (11.) trafen vor der ersten Drittelpause zum 2:0. Nachdem Frans Nielsen auf 3:0 erhöht hatte (25.), keimte auf der Iserlohner Bank kurz Hoffnung auf. Brent Aubin nutzte eine Strafzeit Hördlers zum 1:3 (27.).

Die Hoffnung währte allerdings keine zwei Minuten, da hatte Fiore auch schon den alten Drei-Tore-Vorsprung der Berliner wieder hergestellt (29.). So ging es in die Pause, nach der keine weiteren Tore fielen.

Thuresson ist Matchwinner der Kölner Haie

Bei den Kölner Haien, die sieben der vergangenen acht Spiele gewonnen hatten, verliefen die ersten beiden Drittel beim 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)-Erfolge gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven auf der Ergebnistafel erstaunlich ereignislos. Die beste Chance vergab dabei noch der Bremerhavener Tye McGinn, als er mit einem Penalty an Haie-Schlussmann Tomas Pöpperle scheiterte.

Im Schlussabschnitt war es schließlich ein Überzahlspiel, das die Domstädter auf die Siegerstraße brachte. Andreas Thuresson erzielte in der 54. Minute die Kölner Führung. Als Bremerhaven ohne Torhüter alles auf eine Karte setzte, legte Lucas Dumont noch das 2:0 nach (60.).

Stand: 23.11.2021, 21:55