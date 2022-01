In der Tabelle abgerutscht – Derby als Krisengipfel?

Köln rutschte auf Platz acht ab, die direkten Playoff-Ränge könnten bei einem Lauf jedoch wieder in Reichweite rücken. Düsseldorfs Negativtrend führte die Rheinländer sogar auf den zehnten Platz (Pre-Playoffs).

Weiter geht es für Köln mit einem Gastspiel in Schwenningen (Freitag, 19.30 Uhr). Im Parallelspiel empfängt die DEG Tabellenführer und Meister Berlin zum Duell. Sofern der Knoten für beide in den nächsten Partien nicht platzen sollte, könnte es am 16. Januar zum Krisengipfel kommen – dann steht das rheinische Derby an.

Video starten, abbrechen mit Escape Eishockey: Kölns Negativserie hält auch gegen Fischtown Pinguins an. Morgenmagazin. . 01:32 Min. . Verfügbar bis 04.01.2023. Das Erste.

jti | Stand: 06.01.2022, 13:20