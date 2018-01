Geht das Derby wieder in die Verlängerung?

Sie sind in der Tabelle direkte Nachbarn, beide Teams trennen lediglich drei Punkte. Sie haben in der laufenden Saison in zwei Partien beide Male die Verlängerung benötigt, um einen Sieger zu ermitteln. Es sieht also ganz so aus, als sollte auch die 218. Auflage des Rheinderbys am Dienstag (02.01.2018, 19.30 Uhr) zwischen den Kölner Haien und der Düsseldorfer EG ein spannender Kampf werden.

Kölner gewannen Derby bislang 108mal

Insgesamt durften die Kölner Haie bislang 108mal jubeln. In dieser Saison entschieden sie auch die beiden Overtime-Spiele für sich. Am 12. Spieltag im Oktober war es Kai Hospelt, der das entscheidende Tor für die Haie erzielt hatte. Ende November dann in Düsseldorf war es Justin Shugg, der in den wilden Schlussminuten zum Sieg traf.