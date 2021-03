DEL - NRW-Klubs vor Start in nächste Saisonphase

14 Spiele in 30 Tagen - so lautet das stramme Programm in der DEL in den kommenden Wochen bis 18. April. Dann ist auch der zweite Saisonabschnitt beendet, ehe die Viertelfinal-Playoffs beginnen, die in diesem Jahr nur im Modus Best of Three ausgetragen werden statt wie sonst im Modus Best of Seven.

Für die vier Klubs aus Nordrhein-Westfalen, Iserlohn Roosters, Düsseldorfer EG, Kölner Haie, Krefeld Pinguine, die allesamt bisher in der Nordgruppe einsortiert waren, stehen also nun die Matches gegen die sieben Mannschaften aus der Südgruppe an.

Roosters - bestes Team aus dem Westen

Den Auftakt aus NRW-Sicht machen die Iserlohn Roosters, die am Samstag (20.03.2021) bei den Nürnberg Icetigers zu Gast sind. Die Roosters fahren mit viel Rückenwind gen Süden, gab es doch zuletzt einen überzeugenden 4:0-Erfolg gegen die Wolfsburg Grizzlys.

Ohnehin sieht die Bilanz bei den Sauerländern viel besser aus, nachdem man sich Ende Februar von Chefcoach Jason O'Leary getrennt hatte. In sieben Partien holte Nachfolger Brad Tapper immerhin vier Siege. Die Iserlohner schlossen die erste Phase auf Platz vier ab und waren damit bestes Team aus NRW.

DEG - Pleitenserie im Schlepptau

Lange Zeit lag in der internen Landeswertung die Düsseldorfer EG vorne, doch die jüngste Pleitenserie mit sechs (!) Niederlagen in Folge machte eine bessere Platzierung zunichte. Jetzt hofft das Team von Trainer Harold Kreis auf eine möglichst schnelle Trendwende. Zunächst geht es am Montag (22.03.2021) gegen Redbull München, den Hauptrundengewinner der abgebrochenen vergangenen Saison.

Video starten, abbrechen mit Escape DEG kassiert gegen KEC die sechste Niederlage in Folge. Morgenmagazin . . 01:43 Min. . Verfügbar bis 16.03.2022. Das Erste.

Haie - Auftakt gegen Schwenningen

Auch die Kölner Haie verspielten den vierten Platz nach der ersten Saisonhälfte durch eine 1:3-Niederlage gegen Wolfsburg. Immerhin gab es davor zwei Siege, sodass die Mannschaft von Trainer Uwe Krupp durchaus gestärkt in das erste Spiel gegen einen Südkonkurrenten geht. Es sind die Schwennigen Wild Wings, die den ersten Teil der Hauptunde im Süden auf Rang vier abschlossen.

Pinguine - Sorgenkind aus dem Westen

Sorgenkind im Westen bleiben die Krefeld Pinguine. Nur vier Siege in 24 Spielen - es war bilslang eine ernüchternde Bilanz für das Team aus Krefeld, das in den vergangenen Monaten immer wieder von finanziellen Turbulenzen durchgeschüttelt wurde. Vielleicht geling im ersten Match eine Überraschung - Gegner ist der ERC Ingolstadt am Montag (22.03.2021)

Übrigens hat die DEL mit einem noch intensiveren Corona-Testprogramm vor dem Auftakt in die zweite Saisonphase ihr Hygienekonzept nachgeschärft. Um das Risiko noch weiter eingrenzen können, hat man einen weiteren PCR-Test in der Woche angesetzt.

mick/dpa | Stand: 19.03.2021, 10:09