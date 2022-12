Köln kassiert frühen Gegentreffer

Anders als noch im Wintergame am Samstag gegen Mannheim (4:2), in dem der KEC in der ersten Minute in Führung gegangen war, mussten die Haie am Dienstag bereits in der zweiten Minute den Puck aus dem eigenen Netz holen. Schwenningens Tylor Spink sorgte mit der ersten gefährlichen Aktion des Spiels für die frühe Gästeführung.