NRW-Klubs vor DEL-Schlussphase - Krefeld vor Abstieg, DEG überrascht

Dieses Szenario könnte sich dieses Jahr wiederholen. Der Unterschied: In dieser Saison gibt es erstmals seit 2006 einen Absteiger aus der DEL. Der mit zunehmender Sicherheit Krefeld heißen wird. Die Pinguine liegen wieder deutlich am Tabellenende. Hinnehmen wollen sie den Abstieg aber nicht einfach so. "Wir werden eine Klage probieren, es war kein fairer Wettbewerb" , spielte Geschäftsführer Sergej Saweljew auf die Liga-Regularien während der Corona-Pandemie an.

Ein weiteres Problem: Krefeld hatte unverschuldet aufgrund des Gegners viele Partien im Januar verlegen müssen und diese sollen nun nachgeholt werden - bei vielen Verletzten muss der KEV noch sieben Spiele in knapp zwei Wochen absolvieren.

Iserlohn Roosters

Auch im Sauerland hatte man schwer unter Corona zu leiden. Gleich zweimal musste das Team komplett in Quarantäne, teilweise waren bis zu 25 Profis und Mitarbeiter gleichzeitig erkrankt.

Ryan O´Connor von den Iserlohn Roosters

Teamarzt Dr. Jochen Veit hat sich die Corona-Infizierten genauer angesehen und in einer Studie teilweise schlimme Nachwirkungen herausgefunden: "Nur drei infizierte blieben komplett symptomfrei. Bei einigen haben sich Blutwerte verändert, andere hatten einen erhöhten Herzwert."

Bis zum ersten Corona-Ausfall lag man sogar auf Playoff-Kurs. Nun müssen die Roosters aufpassen, nicht sogar noch abzusteigen. Auch wenn der Abstieg aufgrund der großen Krefelder Probleme eher unwahrscheinlich ist, wird die Saison höchstwahrscheinlich für Iserlohn früher enden. Ein Erreichen der Pre-Playoffs wäre nur möglich, wenn die Konkurrenten patzen.