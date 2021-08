Dies gab der Klub am Donnerstag (26.08.2021) bekannt. Der 27-Jährige spielte zuletzt bei den Wilkes-Barre/Scranton Penguins in der AHL und hat insgesamt vier Spielzeiten in der zweithöchsten amerikanischen Spielklasse bestritten. Iserlohn ist die erste Station in Europa des Flügelspielers.

Schilkey scheut "das harte Spiel nicht"

"Nick hat schnelle Füße und spielt mit viel Tempo. Er hat einen guten Schuss und wir erhoffen uns in der Offensive Firepower von ihm. Auch wenn er nicht der Größte ist, scheut er das harte Spiel nicht und kann sich da auch behaupten" , wurde Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Sauerländer, in der Roosters-Mitteilung zitiert.

Durch die Verpflichtung Schilkeys seien die Kaderplanungen abgeschlossen - somit werde auch Griffin Reinhart, der sich seiner "akademischen Weiterentwicklung" widmen möchte, nicht mehr nach Iserlohn zurückkehren.

