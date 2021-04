Iserlohn Roosters: Tapper bleibt Trainer - auch Whitney verlängert

Nachdem Tapper im Februar die Nachfolge des entlassenen Jason O'Leary angetreten hatte, erhält der ehemalige Co-Trainer auch für die kommenden Saison das Vertrauen bei den Roosters.

Tapper übernahm im Februar von O'Leary

Der Kanadier hatte die Mannschaft in die Play-offs geführt, erst am letzten Spieltag der Hauptrunde schob sich Iserlohn dank der neu eingeführten Quotientenregelung noch an der Düsseldorfer EG vorbei auf Rang vier in der Nord-Gruppe. Im Viertelfinale scheiterten die Roosters nach großem Kampf in drei Spielen an den Eisbären Berlin.

"Brad hat unser Team in einer schwierigen Phase der vergangenen Saison übernommen und hat einen großen Anteil daran, dass wir mit einer großartigen Teamleistung die Playoffs erreicht haben", sagte der sportliche Leiter, Christian Hommel. Die Sauerländer teilten am Mittwoch zudem mit, dass noch ein Co-Trainer für Tapper gesucht werde. Diese Aufgabe hatte zuletzt Hommel inne.

Grenier verlässt die Roosters

Joe Whitney (l.) und Alexandre Grenier

Die Roosters gaben außerdem bekannt, dass sechs Spieler den Verein verlassen werden. Neben dem bereits feststehenden Abgang von Marko Friedrich (zu den Nürnberg Ice Tigers) wird auch Iserlohns bester Vorlagengeber Alex Grenier (27 Assists in der Hauptrunde) die Sauerländer verlassen. Der 29-Jährige Kanadier wechselt zum Schweizer Erstligisten SCL Tigers. Grenier bildete in der aktuellen Saison zusammen mit Joe Whitney und Casey Bailey die gefährlichste Sturm-Reihe der Liga. Dazu erhielten Janick Schwendener, Tim Fleischer und Brody Sutter keine neuen Verträge.

Whitney und Ankert verlängern für zwei Jahre

DEL-Topscorer Joe Whitney (45 Scorerpunkte in der Hauptrunde) geht dagegen weiterhin für Iserlohn auf Torejagd. Der US-Amerikaner unterschrieb ebenso wie Brent Raedeke und Kapitän Torsten Ankert für zwei weitere Jahre. Mit weiteren sieben Spielern aus dem Kader der laufenden Saison sind die Gespräche noch nicht abgeschlossen. Insgesamt sollen laut Christian Hommel 13 Profis aus dem aktuellen Kader auch in der kommenden Saison für die Roosters auflaufen.

Stand: 28.04.2021, 16:50