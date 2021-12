DEL: Iserlohn Roosters kassieren Dämpfer gegen die DEG

Dass sie diesen Vorsprung mit in die erste Drittelpause nahmen, hatten die Rheinländer auch ihrem Keper Mirko Pantkowski zu verdanken, der alle gefährlichen Roosters-Schüsse entschärfte.

Ziegler verkürzt für Iserlohn

Nach dem ersten Wechsel legten die Sauerländer einen Schnellstart hin. Beim Treffer zum 1:2 hatte Sven Ziegler etwas Glück, dass der Puck gegen den Pfosten prallte, als er ihn an Pantkowski vorbeigelegt hatte. Im Nachschuss hatte er keine Mühe zu verkürzen (23.).

Zum Ausgleich kamen sie indes nicht. Nachdem Paul Bittner in der 37. Minute Iserlohns Schlussmann Andreas Jenike mit einem platzierten Schuss ins kurz Eck überwunden hatte, mussten sie die Seiten erneut mit einem Zwei-Tore-Rückstand wechseln.

Roosters zu spät im Powerplay erfolgreich

Das Schlussdrittel begannen die Roosters dank einer Strafzeit gegen Nowak in Überzahl, blieben dabei aber harmloser als man es vom besten Überzahlteam der Liga gewohnt ist. Auch das nächste Powerplay der Hausherren nach einer Strafe gegen Stephen MacAulay (51.) überstand die DEG schadlos.

Aber die Iserlohner drückten weiter auf den Anschlusstreffer und hatten Pech, als Bernhard Ebner für die DEG noch so gerade retten konnte, als der Puck schon fast über die Linie getrudelt war. Auf der Gegenseite sorgten die Düsseldorfer mit einem starken Forechecking für die scheinbare Vorentscheidung - mit dem 4:1 durch Tobias Eder (55.).

Iserlohner Doppelschlag zum Anschluss

Die nächste Strafzeit ließen die Iserlohner nicht mehr ungenutzt. Als Ebner für die DEG gerade auf der Bank Platz genommen hatte, trafen sie durch Joe Whitney zum 2:4 (58.).

Nun nahm Iserlohn Keeper Jenike vom Eis, setzte alles auf eine Karte - und wurde belohnt. Nach schönem Querpass von Luke Adam Pass hämmerte Brent Aubin den Puck per Direktabnahme in die Düsseldorfer Maschen. Das alles in der 58. Minute, sodass noch mehr als eine Minute für den Ausgleich blieb. Doch die DEG zitterte sich dank Pantkowski bis zur Schlusssirene zum Sieg.

Stand: 07.12.2021, 21:56