Die Erleichterung war groß in Iserlohn. Mit 5:4 besiegten die Iserlohn Roosters am 8. DEL-Spieltag die Kölner Haie und beendeten damit ihre Negativserie von sechs Pleiten am Stück, die den schlechtesten Saisonstart in der Iserlohner DEL-Geschichte bedeuteten. Nach dem Auftaktsieg gegen die Augsburger Panther war der Sieg gegen Köln der zweite Saison-Erfolg, durch den die Mannschaft von Kurt Kleinendorst auch die Rote Laterne an die Bietigheim Steelers weitergaben.

Christian Hommel, Sportlicher Leiter, freute vor allem, dass die Roosters endlich wieder die richtigen Tugenden an den Tag gelegt haben: "Wir haben gekämpft, viele Zweikämpfe gewonnen und läuferisch alles gegeben. Natürlich war jede Menge Arbeit. Natürlich war jede Menge Arbeit dabei" , sagte er. "Es ging aber auch nur darum, diesen Negativlauf endlich zu beenden und das haben wir geschafft."

Lange Mängelliste

Die Mängelliste bei den Iserlohnern war lang. Es haperte sowohl vorne als auch hinten. Noch immer stellen die Sauerländer zweitschlechteste Offensive (18 Treffer) und die schlechteste Defensive (33 Gegentore) der DEL. Allein in den Schlussdritteln kassierten die Roosters vor dem Köln-Spiel satte 13 Gegentore. Dazu kamen zu viele unnötige Strafzeiten.