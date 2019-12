Köln dreht im letzten Drittel das Spiel

Dass er sich in der Zwischenzeit fit gehalten hat, demonstrierte MacQueen im ersten Powerplay der Hausherren, als er per Direktabnahme mit einem fulminanten Schlagschuss zum 1:0 traf. Von diesem Rückstand zeigten sich die Kölner im zweiten Drittel gut erholt. Sie dominierten nun das Spiel. Trotzdem gerieten sie in Unterzahl durch Michael Halmo mit 0:2 in Rückstand.

Jason Akeson verkürzte noch vor der zweiten Drittelsirene, und im Schlussabschnitt drehten die Rheinländer dann das Spiel. Frederik Tiffels und Alexander Oblinger stellten zunächst auf 3:2. Alexandre Grenier gelang nochmal der Ausgleich, aber sechseinhalb Minuten vor dem Ende erzielte Dominik Tiffels den letzten Treffer der Partie.

Pinguine stoppen sportliche Talfahrt

Die finanziell angeschlagenen Krefeld Pinguine haben bei den Eisbären Berlin zumindest ihre sportliche Talfahrt vorerst gestoppt. Nach dem frühen Rückstand durch Louis-Marc Aubry kamen die Krefelder dank der Treffer von Daniel Pietta, Mike Schmitz, Phillip Bruggisser, Garrett Noonan und Jacob Lagacé zu einem überraschenden 5:1-Erfolg.

Die Berliner, die auf insgesamt neun Spieler verzichten mussten, spielten in der Defensive unsicher und im Angriff zu ungenau. So verloren sie trotz des frühen Tores von Aubry verdient. Vor 9.823 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof nutzte Aubry den ersten gefährlichen Angriff der Gastgeber zum Führungstreffer. Doch danach leisteten sich die Berliner fatale Fehler, die von den Gästen bestraft wurden.