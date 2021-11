DEL: Iserlohn beendet Niederlagenserie mit Sieg gegen Bietigheim

Mit einem Sieg gegen Schlusslicht Bietigheim haben die Iserlohn Roosters das Eis in der DEL am Sonntag nach zuvor fünf Niederlagen in Serie endlich wieder mal als Sieger verlassen. Sie gewannen bei den Steelers mit 4:2 (1:2, 3:0, 0:0).