Gegen die Grizzlys Wolfsburg gewann Iserlohn sein Heimspiel am Seilersse am Donnerstag (21.10.2021) mit 5:2 (1:0, 2:0, 2:2). Die Roosters springen damit vorerst auf Tabellenrang fünf und bis auf zwei Punkte an die Niedersachsen heran.

Casey Bailey (15.), Joseph Whitney (21.) und Nicholas Schilkey (22.) sorgten für einen Blitzstart der Gastgeber, die die Führung danach bis in das Schlussdrittel verteidigten.