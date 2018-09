Trotz großen Kampfes haben die Kölner Haie ihr Auftaktspiel in der neuen Saison der Deutschen Eishockey Liga verloren. Die Mannschaft von Trainer Peter Draisaitl verschlief am Freitagabend (14.09.2018) gegen die Augsburger Panther das erste Drittel und verlor am Ende mit 4:5 (0:3, 3:1, 1:0) nach Verlängerung.