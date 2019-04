"Ich glaube, dass kein Team gerne gegen uns spielt", sagte der Kölner Moritz Müller: "Man hat in dieser Serie gesehen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind." Nur zwei Tage nach dem 3:2 gegen Ingolstadt wollen die Kölner zum Halbfinal-Auftakt am Dienstag (02.04.2019, 19.30 Uhr) beim Hauptrundensieger Adler Mannheim überraschen. Am Mittwoch tritt Augsburg zum ersten von maximal sieben bayrischen Duellen bei Titelverteidiger EHC München an.

Video starten, abbrechen mit Escape DEL - Kölner Haie kämpfen sich ins Halbfinale. Sportschau. . 05:11 Min. . Das Erste.

Haie im Spielrhythmus

Die Kölner sind durchaus froh, dass sie - anders als die Mannheimer nach deren ungefährdetem Viertelfinalsieg über Nürnberg - ohne längere Verschnaufpause im Spielrhythmus bleiben. "Die Mannschaft muss etwas Spezielles haben" , meinte Adler-Trainer Pavel Gross. Dass die Kölner als erstes Team seit Frankfurt 2008 einen 1:3-Rückstand nach Siegen in der Serie noch aufholten, hat den Mannheimer Trainer beeindruckt. "Wir stellen uns auf eine lange, harte und intensive Serie ein" , sagte auch Mannheims Kapitän Marcus Kink und bescheinigte den Kölnern "absolute Comeback-Qualitäten".

Gross ist sich noch nicht sicher, was seine Mannheimer zu erwarten haben. Unter dem Kanadier Dan Lacroix, der im Januar Peter Draisaitl als Trainer abgelöst hatte, hat sich Köln gesteigert und eine in Köln lange nicht gekannte mannschaftliche Geschlossenheit entwickelt. Seit 2002 sehnen sich die Kölner jetzt schon nach einem Titel. Vier Siege über die Adler müssten für die Titelchance her.

Allerdings weiß auch Nationalverteidiger Müller, dass der Titelfavorit eine "Extraklasse" hat. Zudem haben die Kölner Verletzungssorgen noch zugenommen. Sebastian Uvira, Alexander Oblinger, Steve Pinizzotto, Corey Potter, Alexander Sulzer und Marcel Müller fallen aus.

dpa/sid | Stand: 02.04.2019, 10:00