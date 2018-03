DEL - Köln schafft Sprung in die Playoffs

Die Kölner Haie haben am letzten DEL -Spieltag mit einem 1:0-Erfolg beim ERC Ingolstadt und dank Schützenhilfe noch den Sprung in die Playoffs geschafft. Für die Iserlohn Roosters reichte es nach einem 4:3 n.V. in München am Sonntag (04.03.2018) dagegen nicht mehr für den Sprung unter die ersten Sechs. Die Sauerländer nehmen an den Pre-Playoffs teil. Im Straßenbahn-Derby setzte sich die Düsseldorfer EG klar mit 7:3 gegen die Krefeld Pinguine durch.

Haie auf den letzten Drücker

Die Haie machten es beim 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)-Erfolg im Auswärtsspiel bei den bereits für die Playoffs qualifizierten Ingolstädtern ganz spannend. Nach zwei torlosen Dritteln erzielte Sebastian Uvira in der vorletzten Minute der Partie den 1:0-Siegtreffer (59.). Weil die Konkurrenz überraschend Federn ließ, schafften die Haie noch den Sprung auf Platz sechs und somit direkt in die Playoffs.

Video starten, abbrechen mit Escape DEL - der Weg zum Meistertitel 2018 | Sportschau | 04.03.2018 | 00:59 Min. | Verfügbar bis 04.06.2018 | Das Erste

Iserlohn in den Pre-Playoffs

Die Iserlohn Roosters hatten vor dem letzten Spieltag nur noch eine theoretische Chance auf den direkten Einzug in die Playoffs und konnten diese trotz eines überraschenden 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 1:0) nach Verlängerung beim Tabellenführer EHC München nicht nutzen. Mads Christensen (20.) hatte München spät im ersten Drittel in Führung gebracht. Nach Marko Friedrichs Ausgleich (21.) brachte Steven Pinizzotto (25.) den EHC erneut in Front.

Doch im Schlussdrittel drehten die Sauerländer das Spiel. Christopher Brown (49.) und Anthony Camara (52.) brachten die Gäste innerhalb von drei Minuten in Führung. Doch kurz vor dem Ende glich Jason Jaffray für München aus (59.). In der Verlängerung schoss Marko Friedrich (65.) die Roosters noch zum Sieg und damit auf Tabellenplatz acht.

Düsseldorf gewinnt Straßenbahn-Derby

Im sportlichen bedeutungslosen Straßenbahn-Duell zwischen der Düsseldorfer EG und den Krefeld Pinguinen setzten sich die Hausherren klar mit 7:2 (3:1, 2:1, 2:0) durch. Die DEG hatte die letzte Playoff-Chance zuvor bereits verspielt, Krefeld stand als Tabellenletzter zum Saisonende schon fest.

Die DEG ging in der 5. Minute durch John Henrion in Führung. Matthey Mackays Ausgleichstreffer (12.) wurde umgehend durch den Treffer von Alexander Barta (13.) zum 2:1 beantwortet. Henrion legte noch im ersten Drittel sein zweites Tor nach (19.). Im zweiten Durchgang erhöhte Lukas Laub (29.) auf 4:1, bevor Timoty Miller (37.) der zweite Krefelder Treffer gelang. Dann war auch Barta ein zweites Mal erfolgreich (40.).

Auch das Schlussdrittel entschied die DEG durch die jeweils dritten Tore von Barta (45.) und Henrion (47.) für sich. Justin Feser traf kurz vor dem Ende für Krefeld zum 3:7-Endstand (55.).

Stand: 04.03.2018, 16:39