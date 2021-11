Keine Tore im ersten Drittel

Die erste gute Möglichkeit der Partie hatten die Eisbären durch Lucas Lessio (3.), dessen Schuss knapp am rechten Pfosten vorbeistrich. Auch die Pinguine hatten während ihres ersten Powerplays gute Chancen, Jeremy Bracco (6.) verfehlte haarscharf den linken Winkel. Anschließend waren die Eisbären am Drücker und setzten sich in der Offensive fest. Krefeld lauerte auf schnelle Gegenstöße, hatte aber Probleme im Spielaufbau.

In der 13. Minute lief Berlins Leonhard Pföderl auf Oleg Shilin zu und scheiterte am glänzend parierenden Krefelder Torhüter, der auch weitere Versuche bis Ende des Drittels vereitelte.

Berliner Tor zurückgenommen - Krefeld geht zwei Mal in Führung

Im Mittelabschnitt gelang den Pinguinen die Führung: Der hinter dem Berliner Tor postierte Justin Volek legte zurück zu Maciej Rutkowski (26.), der die Scheibe aus kurzer Distanz unter die Latte setzte. Den Hausherren fiel in der Offensive zunächst nicht viel ein, schlugen dann aber eiskalt zu: Nach einem Berliner Schuss von der blauen Linie wehrte Schilin nach vorne ab, Giovanni Fiore (33.) staubte ab.

Krefeld suchte die direkte Antwort, kassierte jedoch im Gegenzug das vermeintliche 1:2 durch Frans Nielsen (36.). Der Berliner Treffer wurde aber nicht gegeben, da ein Schuss von Krefelds Laurin Braun (35.) zuvor drin gewesen war - dies sahen die Schiedsrichter aber erst auf den Videoaufnahmen. Also wurde die Zeit zurückgesetzt, anstatt der Eisbären führten die Pinguine nun mit 2:1.

Pinguine machen im letzten Drittel alles klar

Im letzten Drittel machten die Krefelder den Sieg dann perfekt. Eduard Lewandowski (50.) staubte nach einem Schuss von Rutkowski zum 3:1 ab. Marcel Noebels (56.) verkürzte noch einmal auf 2:3, doch Braun (58.) und Thomas Valkvae Olsen (59.) sorgten mit ihren Toren für die Entscheidung.

Stand: 04.11.2021, 21:56