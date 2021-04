Das abgeschlagene Tabellen-Schlusslicht Krefeld Pinguine feierte nach elf Niederlagen in Serie wieder einen Sieg und gewann 6:5 (3:1, 0:2, 2:2) nach Verlängerung bei den Schwenninger Wild Wings. Arthur Tianulin erzielte vier Krefelder Treffer. Krefeld geriet nach 80 Sekunden durch einen Treffer von Troy Bourke (2.) in Rückstand, schlug aber in Überzahl durch Tianulin (3.) umgehend zurück. Maximilian Glässl (5.) und erneut Tianulin (10.) brachten die Pinguine anschließend mit 3:1 in Führung.

Im Mitteldrittel kamen die Wild Wings durch einen Doppelschlag von David Cerny (36.) und Andreas Thuresson (37.) innerhalb von 58 Sekunden zum Ausgleich. Im letzten Abschnitt erzielte Matchwinner Tianulin (41.) sein drittes Tor, Brett Olson (45.) legte das 5:3 nach. Travis Turnbull (46.) brachte Schwenningen wieder ran, Thuresson (60.) glich 15 Sekunden vor Spielende aus. In der Verlängerung war es wieder Tianulin (62.), der seine Leistung mit dem vierten Treffer krönte.

Stand: 16.04.2021, 22:11