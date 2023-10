Ersteres fällt bei der aktuellen Lage der Düsseldorfer EG, die enttäuschend in die DEL-Saison gestartet ist, wohl weg. Dass die DEG-Führungsriege dem Trainerteam nun in einem öffentlichen Statement ausdrücklich ihr Vertrauen (vorerst) weiterhin schenkt, ist also vor allem mit einer Forderung für die Zukunft verknüpft: Jetzt sollen Siege her.

DEG wartet weiter auf ersten Sieg in regulärer Spielzeit

Das formulierte Harald Wirtz, geschäftsführender Gesellschafter der DEG, in besagter Mitteilung auch so: " Alle sind gewillt, gemeinsam bessere Ergebnisse zu erzielen. Wir wollen deshalb in den kommenden Spielen aber auch ein klares positives Zeichen der Mannschaft sehen. " Es wird also kein Hehl daraus gemacht, dass dem Trainerteam sowie Sportdirektor Niki Mondt das Vertrauen erstmal auf Sicht ausgesprochen wurde.

Video starten, abbrechen mit Escape Dolak - "Voll in der Trainerfunktion" WDR. . 01:07 Min. . Verfügbar bis 12.09.2024. WDR.

Ganz oben auf der Wunschliste steht wohl der erste Erfolg in der regulären Spielzeit. Wobei der jüngste 2:1-Sieg der DEG nach Verlängerung bei den Iserlohn Roosters sicherlich schon wichtig für das Selbstbewusstsein war nach dem desaströsen 3:7 gegen die Frankfurter Löwen. Da hatte es zum ersten Mal Pfiffe gegeben, auch vereinzelte Rufe gegen Trainer Dolak waren hörbar.