DEL: Die Düsseldorfer EG zeigt es den Zweiflern

Überraschung der bisherigen Saison

Aktuell steht die DEG aber viel besser da. Mit 16 Punkten nach acht Spielen stehen die Rheinländer sogar auf dem vierten Tabellenplatz und sind damit die große Überrashung der bisherigen Saison. Am vergangenen Freitag schlugen die Düsseldorfer sogar dem amtierenden Meister Eisbären Berlin mit 3:1 und vergoldeten den Erfolg am Sonntag mit einem weiteren 3:1-Erfolg gegen die Nürnberg Ice Tigers.

"Aktuell erkenne ich ein stabiles sowie äußerst engagiertes, laufstarkes und diszipliniertes Team. Die Jungs suchen mit jedem Gegner die Augenhöhe" , beschrieb Trainer Harold Kreis seine junge Mannschaft gegenüber der "WZ".

" Ich habe nicht den Eindruck, dass sich jemand davon irritieren lässt, was andere über uns sagen. Es ist zwar nicht einfach, aber unser Ziel ist es schon, die Play-offs zu erreichen."

Defensive wird stabiler

Vor allem offensiv läuft es bei den Düsseldorfern. Mit 26 Treffern stellt die DEG - zusammen mit Berlin und Straubing - die viertbeste Offensive der Liga. Und auch die Problemzone Defensive bekommt Kreis' Team langsam in den Griff. In den vergangenen beiden Spielen kassierten die Düsseldorfer nur noch zwei Gegentreffer.

Das war zu Saisonbeginn noch anders, als die DEG teilweise hohe Führungen noch aus der Hand gaben. "Dass wir in Ingolstadt nach einem 4:1 in der Verlängerung noch mit 4:5 verloren haben, war auf Fehler im Zuge mangelnder Erfahrung zurückzuführen. Das haben wir zwei Tage später in München schon viel besser gemacht, dort dann allerdings beim 3:5 drei Treffer in Unterzahl kassiert. Es gilt, der Strafbank ein wenig ferner zu bleiben, insgesamt aber sind wir auf einem ordentlichen Kurs" , analysierte Kreis.

Am kommenden Freitag (19.30 Uhr) steht die nächste Bewöhrungsprobe für die junge DEG an. Dann gastieren die Adler Mannheim, aktuell Tabellendritter, in Düsseldorf. Für die Rheinländer ist das die nächste Chancen, den Zweiflern zu zeigen, dass sie sich vertan haben.

lt | Stand: 06.10.2021, 13:24