Die Rheinländer verloren am Mittwochabend am 26. Spieltag 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) in eigener Halle gegen die Straubing Tigers und kassierten ihre zwölfte Saisonniederlage. Damit rutschte Düsseldorf in der Tabelle der Gruppe Nord auf den vorletzten Platz ab.

Am Wochenende hatte die DEG nach sechs Niederlagen in Serie noch einen 3:2-Erfolg gegen den EHC Red Bull München feiern können.