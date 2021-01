Eine positive Tordifferenz ist im Mannschaftssport eigentlich immer vorteilhaft. Denn sie zeigt an, dass eine Mannschaft mehr Tore geschossen als Gegentreffer kassiert hat. Bei der Düsseldorfer EG kann man dennoch nicht zufrieden sein mit dieser Differenz, die nach fünf Spielen mit einem Verhältnis von 22:21 auch darauf aufmerksam macht, dass das Team von Trainer Harold Kreis momentan zwei Extreme vereint: die beste Offensivausbeute, aber auch die zweitschwächste Abwehrbilanz der Liga.

Top-Scorer Fischbuch Mann des Spiels gegen Iserlohn

Zwei Extreme, die auch am Donnerstag im NRW-Derby gegen die Iserlohn Roosters zutage traten. Mit 6:5 nach Overtime (4:1, 0:4, 1:0, 1:0) behielt die DEG in einem ziemlich wilden Spiel knapp die Oberhand. Stürmer Daniel Fischbuch, der mit beachtlichen elf Scorerpunkten (vier Tore/sieben Assists) gemeinsam mit Iserlohns Alexandre Grenier (drei/acht) in dieser Statistik Liga-Spitze ist, erzielte in der Verlängerung nicht nur den entscheidenden Treffer, sondern hatte auch bereits in der regulären Spielzeit zwei Tore beigesteuert.

Sinnbildlich: Diskrepanz zwischen Drittel eins und zwei

Beide gelangen ihm im ersten Drittel. Die Düsseldorfer EG agierte im ersten Abschnitt offensivfreudig und überforderte Iserlohn, das zwar überraschend in Führung gegangen war, aber in der Folge nur noch damit beschäftigt war, dagegenzuhalten.

Doch im mittleren Abschnitt kam die DEG auf einmal mächtig ins Straucheln, Iserlohn drehte auf und machte aus dem 1:4 aus Sicht der Roosters ein 5:4. Düsseldorf fehlte der Zugriff, ließ den Roosters zu viel Platz, außerdem unterliefen empfindliche Abspielfehler. Auch diese Einladungen hatten Anteil daran, dass Iserlohn fünf Treffer bei 24 Torschüssen erzielen konnte.

DEG letzte Saison noch mit stärkster Verteidigung

In den anderen Partien zum Saisonstart machte die Düsseldorfer Abwehrarbeit ebenfalls einen eher wackeligen Eindruck, was von der Offensivleistung teilweise kompensiert werden konnte. Gegen die Grizzlys Wolfsburg verlor die DEG - unter anderem dem schwachen Unterzahlspiel geschuldet - mit 4:5 nach Overtime.

Zuvor hatte Düsseldorf auch gegen die kriselnden Krefeld Pinguine, die erst acht Treffer überhaupt vorweisen können, beim 6:3-Sieg drei Gegentore zugelassen. Die restlichen Spiele: eine 1:4-Pleite gegen Bremerhaven und ein 5:4-Sieg nach Penalty-Schießen im Derby gegen die Kölner Haie zum Saisonauftakt.

Im Schnitt ergibt das eine Quote von 4,2 Gegentoren pro Spiel. In der letzten vor den Playoffs abgebrochenen Saison kam die DEG mit einem Durchschnitt von 2,2 noch auf den Top-Wert der Liga.

Defensivstarke Eisbären Berlin kommen nach Düsseldorf

Nun steht für die Rheinländer ein Duell mit einer Mannschaft an, die diesen Wert aktuell sogar noch unterbietet. Gegen die Eisbären Berlin (Montag, 18.30 Uhr) soll der erste Heimsieg der laufenden Saison her.