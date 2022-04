Als Ende des vergangenen Jahres die neue DEL -Saison - erstmals nach langer Zeit wieder mit dem Risiko, absteigen zu können - begann, gehörte die Düsseldorfer EG zu den Kandidaten, die oft genannt wurden, wenn es um die Frage geht, wer am Ende den Gang in die DEL2 antreten muss. Was dann bei der DEG passierte, gleicht einem Märchen - das am Samstag sein Ende haben könnte, aber noch weitere Kapitel schreiben soll.

Am Donnerstag verloren die Düsseldorfer das dritte Playoffspiel bei EHC München, liegen nun in der Best-of-5-Serie mit 1:2 zurück. Am Samstag muss die DEG in eigener Halle also gewinnen, um noch eine Chance aufs Weiterkommen zu haben. Doch auch wenn das nicht gelingt: die Saison ist für den achtmaligen Deutschen Meister (zuletzt 1996) eine erfreuliche.

Kleines Geld, großer Ertrag

Vor der Saison musste der Traditionsklub einen großen Umbruch vornehmen. 13 Spieler haben die DEG verlassen, darunter mehrere Top-Spieler. Dazu, diese Akteure gleichwertig zu ersetzen, war der Verein finanziell nicht in der Lage.

" Wir mussten einen Etat bauen, der sich selbst trägt. Das schlägt sich im Mannschaftskader nieder ", sagte Geschäftsführer Harald Wirtz, der mittlerweile mit 25 Prozent auch Anteilshaber der DEG ist, damals und prognostizierte: " Wir glauben, dass wir eher zu den Kandidaten gehören, die um Platz zehn mitspielen ."

Video starten, abbrechen mit Escape No Sports!? Folge 44: Regionalligen am Abgrund? sport inside. . 07:21 Min. . Verfügbar bis 13.04.2023. WDR.

Er sollte recht behalten, mit dem neunten Rang in der regulären Saison schnitt das Team von Trainer Harold Kreis in diesem Tabellenbereich ab. Was dieses Ergebnis jedoch nochmals aufwertete: Düsseldorf war damit die beste Mannschaft aus Nordrhein-Westfalen.

Die Krefeld Pinguine steigen als Letzter ab, die Iserlohn Roosters verpassten als Zwölfter die Playoffs, die Kölner Haie schafften es als Zehnter noch in die Meisterschaftsrunde - hatten gegen die Eisbären Berlin (0:3) aber keine Chance.

Die Hoffnungen ruhen auf Fischbuch

Ein solches Ergebnis wurde vielerorts auch beim Duell zwischen der DEG und München erwartet. Es ist das Aufeinandertreffen des Underdogs gegen einen absoluten Titelkandidaten. Doch alle drei Partien waren eng, in eigener Halle konnte Düsseldorf sogar gewinnen, euphorisierte die 6809 Fans vor allem mit leidenschaftlichen Einsatz.

Dem Kader mag es (auf den ersten Blick) im Vergleich zu den Top-Teams der Liga an Qualität zu fehlen, die oft jungen Spieler machen das mit großem Elan und Motivation, sich auf diesem Niveau zu beweisen, aber weitgehend wett.

Momentan sticht aber mit Daniel Fischbuch ein erfahrener Profi heraus, der mit zehn Scorerpunkten an den meisten Toren aller DEL-Spieler in den Playoffs beteiligt war. Aber der 28-Jährige selbst wolle " im Moment keinen hervorheben, weil alle, insbesondere die jungen Verteidiger, einen tollen Job machen ."

Gemeinsamer Kampf für eine noch längere Saison

Ein toller Job, und das im Kollektiv. Das ist laut Fischbuch das Ergebnis dieser erfreulichen Saison der Düsseldorfer. " Wir ackern und kämpfen, halten uns an den Plan, sind diszipliniert, spielen hinten super, jeder wirft sich in die Schüsse. Das ganze Team ist entscheidend ", so der ehemalige Nationalspieler.