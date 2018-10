Erster Verfolger der DEG sind die Adler Mannheim, die ihr Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters deutlich mit 6:2 (1:1, 3:0, 2:1) gewannen. Die Sauerländer rangieren mit zehn Punkten aus sieben Spielen auf einem guten siebten Tabellenplatz.

Schon nach 70 Sekunden gingen die Hausherren durch Phil Hungerecker in Führung. Iserlohns Topscorer Anthony Camara gleich in der 10. Spielminute aus. Nicolas Krämmer brachte Mannheim im zweiten Durchgang erneut in Führung (36.). Joonas Lehtivuori legte nur drei Minuten später das 3:1 nach (39.) und in den Schlusssekunden des zweiten Drittels traf David Wolf in bei doppelter Überzahl Mannheims zum 4:1 (40.). Im letzten Drittel erzielte Wolf mit dem 5:1 seinen zweiten Treffer (49.). Chad Kolarik traf zum 6:1 (52.) für Mannheim, bevor Michael Clarke noch ein Tor für die Roosters erzielte (59.).