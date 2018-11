Die Iserlohn Roosters schöpfen im Kampf um die Pre-Play-offs wieder etwas Hoffnung. Iserlohn feierte am Dienstag (27.11.2018) in Ingolstadt mit 4:3 n.V. (0:0, 1:2, 2:1, 1:0) den ersten Auswärtssieg der Saison - und das am 22. Spieltag.

Luigi Caporusso (62.) sorgte in der Verlängerung für die Entscheidung, zuvor hatten Marko Friedrich (22.), Alexej Dmitriev (46.) und Lean Bergmann (50.) getroffen. Zuletzt hatten die Roosters aus sieben Spielen nur einen Sieg geholt.