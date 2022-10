DEG geht in Überzahl in Führung

Die Berliner starteten etwas besser in die Partie und gaben erste Schüsse auf das Tor von Düsseldorfs Keeper Haukeland ab. Die DEG hatte die erste gute Möglichkeit durch Brendan O'Donnell (6.), dessen harten Schuss Berlins Torhüter Tobias Ancicka mit der Maske abwehrte.

Die Hausherren machten weiter Druck, Daniel Fischbuch (7.) und Alec McCrea mit einer Doppelchance (9.) hatten die Führung auf dem Schläger. Die erste Überzahl nutzte Düsseldorf schließlich zur Führung: O'Donnell (12.) hämmerte die Scheibe von der rechten Seite oben links ins Eck.

Berlin verkürzt nach Gogulla-Tor, Ehl trifft zum 3:1

Anfang des zweiten Abschnitts kombinierten sich Tobias Eder und Philipp Gogulla sehenswert durch die Berliner Defensive, doch Gogulla (23.) scheiterte an Ancicka. Kurz darauf legte die DEG aber das 2:0 nach: Nach einem Solo von O'Donnell durch den rechten Bullykreis legte dieser rüber zu Gogulla (26.), der ins leere Tor traf.

Nach einem Steilpass auf O'Donnell (30.) verpasste dieser im Duell im Ancicka das 3:0 und setzte den Puck neben das Tor. Statdessen fiel der Anschlusstreffer für Berlin: Frank Hördler brachte die Scheibe zu Alexandre Grenier (30.) am langen Pfosten - allerdings schien Grenier zuvor Düsseldorfs Nicolas Geitner mit einem Crosscheck erwischt zu haben.

Doch Düsseldorf stellte den Zwei-Tore-Vorsprung bei einem Konter wieder her, als Alexander Ehl (34.) nach einem schönen Pass durch die Mitte von Josef Eham aus halbrechter Position ins lange Eck zum 3:1 traf.

Pföderl vergibt Penalty für Berlin, Gogulla legt für O'Donnell auf

Im letzten Abschnitt konterte Berlin über Leo Pföderl und wurde durch McCrea mit einem Foul gestoppt. Beim anschließenden Penalty scheiterte Pföderl (45.) an Haukeland. Auf der Gegenseite scheiterte Ehl (49.) bei Düsseldorfer Überzahl am Pfosten, Stephen Harper anschließend gleich zweimal an Ancicka.

Berlin war zwar um den Anschluss bemüht, wurde dabei aber sehr selten zwingend. Zwei Minuten vor Spielende lief Gogulla auf das leere Berliner Tor zu, legte aber noch einmal rüber zu O'Donnell (58./Empty Net), der locker zum 4:1 einschob. Berlins Marcel Noebels betrieb mit dem 4:2 16 Sekunden vor der Schlusssirene Ergebniskosmetik.

Am Freitag kommt es zum ersten rheinischen Derby der Saison. Um 19.30 empfängt die DEG die Kölner Haie. Berlin ist bereits am Donnerstag (19.30 Uhr) bei den Bietigheim Steelers zu Gast.