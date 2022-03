DEL: Geschwächte DEG feiert Kantersieg

Gegen die Bremerhaven Fischtown Pinguins gab es am Mittwoch (09.03.2022) in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) im heimischen Dome ein furioses 6:1 (1:0, 2:1, 3:0) - und das ohne Trainer Harold Kreis an der Bande sowie einen Torwart, drei Verteidiger und drei Stürmer im Kader. Dadurch verkürzte die DEG als Achter den Rückstand auf die sechstplatzierten Pinguins.

Kyle Cumiskey (14.) brachte Düsseldorf auf Kurs. Die weiteren Treffer gingen auf das Konto von Niklas Postel, Cedric Schiemenz, Alexander Ehl, Jerry D'Amigo und Brendan O'Donnell.