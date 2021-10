Corona-Ausbruch bei der DEG - gesamtes Team in Quarantäne

Hiobsbotschaft für die DEG: Nach " mehreren Corona-Fällen in der Mannschaft " muss das gesamte Team inklusive des Trainer- und Betreuerstabes für fünf Tage in Quarantäne. Das teilte der DEL-Klub am Donnerstag mit. Die Spiele gegen die Straubing Tigers am Freitag und bei den Nürnberg Ice Tigers am Sonntag müssen verlegt werden, Ersatztermine stehen noch nicht fest.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

" Trotz aller getroffenen Vorsichtsmaßnahmen sind nun auch wir von positiven Fällen betroffen. Die nun angeordnete Quarantäne ist sinnvoll, um weitere Ansteckungen zu verhindern ", sagte Düsseldorfs Sportdirektor Niki Mondt.

Die DEL ist in Alarmbereitschaft. " Wir besprechen sowohl intern mit unseren Beratern als auch mit den 15 Klubs alle Optionen schnellstmöglich ", teilte die Liga auf SID-Anfrage mit: " Dass nun durchgeimpfte Spieler, teilweise sogar trotz negativer Tests, von den Gesundheitsämtern in Quarantäne geschickt wurden, ist eine neue Situation. "

Spannung bei den Kölner Haien

Am Dienstag hatte die Düsseldorfer EG noch das rheinische Derby bei den Kölner Haien mit 6:1 gewonnen. Bei den Gastgebern erwartet man daher mit Spannung die Ergebnisse der am Donnerstag routinemäßig durchgeführten Testreihe. Sollte diese wie gehofft bei allen negativ ausfallen, steht dem Spiel der Kölner am Freitag in Ingolstadt nichts im Wege.