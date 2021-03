DEG-Fokus auf Defensive

Etwa 20 Sekunden nach Spielbeginn hatte Daniel Fischbuch aus kurzer Distanz die erste gute Chance für die DEG , doch Münchens Keeper Kevin Reich war zur Stelle. Düsseldorf stand besser in der Defensive als in den vergangenen Partien und ließ nur wenige Schüsse der geduldigen Münchner zu.

Mitte des ersten Drittels erhöhte der EHC den Druck und suchte immer wieder den schnellen Weg nach vorne. Münchens Trevor Parkes (10.) setzte den Puck wenige Zentimeter am Pfosten vorbei. Bei einer Zwei-auf-Drei-Situation wehrte DEG-Torwart Hendrik Hane (13.) einen strammen Schuss auf den rechten Winkel ab.

Eders Abschluss trudelt ins Münchner Tor

Trotz einer Großchance von Frank Mauer (15.) überstand die DEG auch das zweite Powerplay der Münchner ohne Gegentor. Im Anschluss an die Unterzahl hatte der von der Strafbank kommende Nicholas B. Jensen (16.) bei einem Konter die DEG-Führung auf dem Schläger, wurde aber kurz vor dem EHC-Tor rustikal abgeräumt.

In einer starken Schlussphase gelang Düsseldorf aber doch noch die Führung: Nach einem Zuspiel von Bernhard Ebner prallte der Versuch von Eder (19.) gegen den Schlittschuh des EHC-Verteidigers Daryl Boyle und von dort ins Tor.

Karachun baut Düsseldorfer Führung aus

Zu Beginn des zweiten Abschnitts parierte Münchens Reich während einer Düsseldorfer Überzahl stark gegen Maximilian Kammerer (21.). Düsseldorf blieb aggressiv und setzte München weiter unter Druck, Patrick Buzas (25.) scheiterte am Pfosten. Auf der Gegenseite blieb DEG-Torwart Hane Sieger im direkten Duell mit Philip Gogulla (26.).

Der EHC entwickelte nun wieder mehr Zug nach vorne, doch auch Düsseldorf kombinierte sich mit schnörkellosem Eishockey immer wieder vor das Münchner Tor. Bei der nächsten Überzahl erhöhte die DEG auf 2:0: Karachun (33.) schnappte sich einen Abpraller, umkreiste einmal das EHC-Tor und schob den Puck - mit Hilfe von Münchens Keeper Reich - flach ein. Bei einem Distanzschuss Kyle Cumiskey (36.) verhinderte das Lattenkreuz eine höhere DEG-Führung.

Bourque verkürzt für den EHC, Karachun trifft erneut

Zum Auftakt des Schlussdrittels hämmerte Münchens Center Patrick Hager (41.) einen Schuss gegen den Pfosten. Wenige Momente später erzielte Bourque (42.) aus halblinker Position den Anschlusstreffer für den EHC. Die DEG zeigte sich unbeeindruckt und hatte nach einem Versuch von Eder die passende Antwort parat, als Karachun (44.) im Nachschuss den Zwei-Tore-Vorsprung wiederherstellte.

Düsseldorf verteidigte weiter leidenschaftlich und hielt die Gäste weitgehend vom eigenen Tor fern. 32 Sekunden vor Schluss verkürzte Prow (60.) auf 2:3, zu mehr reichte es aber nicht mehr. Bereits am Mittwoch empfängt Düsseldorf die Straubing Tigers.