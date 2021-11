Düsseldorfer EG verliert nach furiosem Kampf gegen Haie

DEG mit Rumpftruppe auf dem Eis

In einem rassigen Derby vor 9.200 Zuschauern hatten auch die Gäste ihre Momente, etwa als Quinton Howden in der 11. Minute an Hendrik Hane scheiterte oder Jon Matsumoto den Puck nach schöner Körpertäuschung zwar quer am DEG-Keeper vorbeilegte, aber mit dem Schläger nicht schnell genug hinterherkam (13.).

Das Drittel blieb torlos, womit vor allem die DEG nicht zufrieden sein konnte. Zumal, weil sie mit einer Rumpftruppe und einigen angeschlagenen Spielern in die Partie ging und fraglich war, wie lange die Kräfte reichen.

Haie nutzen Fehler im Aufbauspiel zur Führung

" Wir sind formell spielfähig. Neben einigen Verletzungen spüren wir aber noch die Folgen von Corona- und Quarantäne-Maßnahmen ", hatte DEG-Sportdirektor Niki Mondt vor der Partie gesagt. Das letzte Spiel hatte sein Team am 19. Oktober bestritten und die Haie damals mit 6:1 vom Eis gefegt. Die Domstädter hatten seitdem vier Spiele in Serie gewonnen.

Die Düsseldorfer ließen auch nach dem ersten Seitenwechsel nicht nach, kamen nur nicht zu so großen Chancen wie zu Beginn der Partie. Im Gegenteil: Als sie in Überzahl spielten, hätte es sogar um ein Haar in eigenem Kasten eingeschlagen - Andreas Thuresson setzte die Scheibe über Pogges Kasten (33.).

Weitere unnötige Puckverluste schienen auf schwindende Kräfte bei der DEG hinzudeuten, und in der 35. Minute unterlief den Düsseldorfern ein folgenschwerer Fehler im Aufbauspiel. Der Puck landete bei Mark Olver, der zunächst an Hane scheiterte, doch Marcel Müller hatte mit dem Abpraller keine Probleme und schob die Scheibe zur Haie-Führung ins Tor.

Düsseldorfer Aufbäumen im Schlussdrittel

Dass ihnen weder Kräfte noch Spielpraxis fehlten, bewiesen die DEG-Spieler im Schlussabschnitt. Dieses Mal waren sie es, die einen unsortierten Moment in der Kölner Defensive nutzten. Svensson passte von rechts auf den in der Mitte unbedrängt aufs Tor zusteuernden Cedric Schiemenz, der in den linken Winkel zum Ausgleich traf.

Und sie hätten nachlegen können. In der 51. Minute konnten sie sich noch bei Schlussmann Hane bedanken, als er einen Schuss von Thuresson aus der Drehung parierte. In der 56. Minute kam die DEG nach einer Strafe gegen Maury Edwards in Überzahl, spielten ihr bestes Powerplay der Partie, scheiterte aber an Pogge oder verfehlte das Tor.

Barinka verwandelt entscheidenden Penalty

Kurz vor Ende kassierten die Düsseldorfer ihre zweite Strafzeit, die Moritz Müller fast noch bestraft hätte. Hane lenkte seinen Schuss jedoch gegen den Pfosten. Es ging in die Verlängerung - die Kölner mit einem Mann mehr auf dem Eis. Diese Überzahl blieb folgenlos, genau wie eine weitere der DEG 30 Sekunden vor Ende der Overtime.

Im Penaltyschießen war es Marcel Barinka, der die gelungene Kölner Revanche für die 1:6-Schmach perfekt machte. Er verwandelte den letzten Penalty, nachdem zuvor Schiemenz für die DEG und Matsumoto für die Haie getroffen hatte.

Stand: 05.11.2021, 22:10