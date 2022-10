Ehl und Eder drehen Spiel für DEG im ersten Drittel

Die DEG war zu Beginn noch nicht ganz wach und geriet bereits nach 59 Sekunden in Rückstand: Ingolstadts Leon Hüttl legte zurück auf den vor dem DEG-Tor völlig frei stehenden Jerome Flaake (1.). Anschließend fand Düsseldorf besser ins Spiel und hatte Gelegenheiten durch Daniel Fischbuch (5.) und Mikko Kousa (12.).

Eine Minute später eroberte Philipp Gogulla hinter dem ERC-Tor die Scheibe und bediente Alexander Ehl (13.), der Ingolstadts Keeper Kevin Reich keine Chance ließ. Die DEG spielte weiter selbstbewusst nach vorne: Edmund Junemann (15.) scheiterte zunächst am Pfosten, doch dann schloss Tobias Eder (17.) bei DEG-Überzahl eine schöne Kombination über Alexander Barta und Alexander Blank zum 2:1 ab.

Harper legt im zweiten Abschnitt nach

Im zweiten Drittel traf Stephen Harper (23.) aus spitzem Winkel durch die Beine von Reich zum 3:1 für Düsseldorf. Die DEG blieb am Drücker, unter anderem traf Kousa (24.) den Pfosten. Auch Ingolstadt kam zu Chancen, DEG-Goalie Henrik Haukeland parierte zwei Mal glänzend im Eins-gegen-eins gegen Maury Edwards und Justin Feser. Doch als Reich sein Tor verlassen hatte, schob er die Scheibe versehentlich direkt zu Ehl (34.), der den Fehler des ERC-Keepers mit dem 4:1 für die DEG bestrafte.

Im letzten Drittel verkürzte Wojciech Stachowiak (48.) mit einem Schuss in den Knick auf 2:4 für die Tigers. Straubing drückte auf den Anschlusstreffer, der aber nicht mehr fiel.

Köln kämpft sich zwei Mal nach Rückstand zurück

In der Kölner Arena erwischte Straubing den besseren Start und nutzte das erste Powerplay zur Führung durch Taylor Leier (5.). Auch die nächsten beiden Treffer fielen jeweils in Überzahlsituationen. Zunächst legte Kölns Nicholas Bailen quer auf Nicholas Baptiste (11.), dessen abgefälschter Schuss unter Tigers-Keeper Hunter Miska durchrutschte. Straubing schlug umgehend durch Travis St. Denis (12.) zurück, der den Rebound nach Parade von Haie-Torwart Oleg Shilin nutzte und die Gäste erneut in Führung schoss.

Im Mitteldrittel gelang Köln wieder der Ausgleich. Nach Pass von Jonathan Matsumoto setzte Andreas Thuresson (33.) die Scheibe aus halbrechter Position in den Winkel. Das Spiel blieb weiter offen, doch dieses Mal gingen die Haie in Führung: Alexander Oblinger (37.) schloss eine 3-auf-1-Situation eiskalt mit dem 3:2 ab.

Haie setzen sich im Schlussdrittel ab

Im Schlussabschnitt kam Straubing zum vermeintlichen Ausgleich durch Tim Brunnhuber (42.), doch der Treffer wurde nicht gegeben, weil Shilins Tor aus der Verankerung gerutscht war. Stattdessen schockte Köln die Gäste mit dem 4:2 durch Maximilian Kammerer (45.), der die Scheibe aus der Luft ins Netz hämmerte.

Die Tigers waren nun etwas von der Rolle, knapp zwei Minuten später erhöhte Haie-Kapitän Moritz Müller (47.) auf 5:2. David McIntyre (50.) legte bei Kölner Unterzahl das 6:2 nach, ehe Baptiste (53.) mit dem 7:2 den Schlusspunkt setzte.