DEL: Düsseldorfer EG feiert Heimsieg gegen Bremerhaven

Die DEG ist in der Deutschen Eishockey Liga in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach Niederlagen gegen Mannheim und Bietigheim feierten die Düsseldorfer am Donnerstagabend einen 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)-Heimsieg gegen die Fishtown Pinguins Bremerhaven.