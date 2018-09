In der torreichsten DEL -Begegnung am Freitagabend (21.09.2018) setzten sich die Krefeld Pinguine nach Overtime mit 6:5 gegen die Iserlohn Roosters durch. Maßgeblichen Anteil am Krefelder Erfolg hatte Jacob Berglund mit zwei Treffern in der regulären Spielzeit und dem Siegtreffer in der dritten Minute der Verlängerung.