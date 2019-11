Die Kölner Haie haben den Erzrivalen Düsseldorfer EG mit einem Sieg im 225. rheinischen Derby tiefer in die sportliche Krise geschossen. Am Freitagabend (29.11.2019) gewannen die Haie mit 4:1 (3:1, 0:0, 1:0), holten den dritten Sieg in Serie und punkteten damit im siebten Spiel am Stück. Nach Punkten (34) zogen die Kölner nach 22 Spielen in der Tabelle nun mit der DEG gleich.