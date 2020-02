Der Tabellen-13. Iserlohn Roosters fuhr nach vier Niederlagen in Folge wieder einen Sieg ein. Nach dem zweiten Drittel lagen die Sauerländer gegen die Nürnberg Ice Tigers 1:3 zurück. Im letzten Abschnitt drehte Iserlohn die Partie durch Tore von Dieter Ordendorz (43.), Alexandre Grenier (46.) und Michael Halmo (50.) in ein 4:3, ehe Andreas Eder (58.) die Gäste in die Verlängerung rettete. In der Overtime schoss Jamison MacQueen die Roosters zum Sieg.

Stand: 02.02.2020, 21:12