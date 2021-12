Der Minutenzeiger hatte noch keine volle Umdrehung geschafft, da hatte es zum Entsetzen des Großteils der 4.380 Zuschauer bereits im Kasten der DEG geklingelt. Die äußerst engagiert startenden Gäste setzten sich von Beginn an im Drittel der Gastgeber fest. Mike Connolly sorgte für die frühe Führung.

Die DEG brauchte ein paar Minuten, um sich von diesem Schick zu erholen, doch nachdem die Kreis-Schützlinge in die Partie hineingefunden hatten, entwickelte sich eine flotte Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Im ersten Drittel nutzte jedoch nur noch Kael Mouillierat seine Gelegenheit nach Zuspiel von Connolly zum zweiten Treffer der Tigers (17.).

DEG drückt und drückt: Ehl gleicht per Doppelpack aus

Im zweiten Drittel starteten die Hausherren wie die Feuerwehr und erspielten sich Chance um Chance. Aber erst nach 25 Minuten gelang Alexander Ehl der überfällige Anschlusstreffer. Die DEG blieb am Drücker. Im Düsseldorfer Powerplay nach einer Strafe für Straubings Marcel Brandt (Stockschlag) dauerte es nicht lange, bis erneut Ehl einen abgewehrten Schuss (Marco Nowak von der Blauen Linie) aufnahm und im Tor der Tigers zum 2:2 unterbrachte (32.).

Brandt trifft kurz vor der Sirene zum 2:3

Doch nach dem Ausgleich kamen die Gäste, die den Faden zwischenzeitlich völlig verloren hatten, so langsam wieder zurück in die Partie. Die DEG nahmen gleichzeitig das Tempo etwas heraus - und das rächte sich prompt. Erneut war es Connolly, der dieses Mal auf Brandt querpasste, und der hatte keine Probleme, kurz vor dem Ertönen der Sirene zum 2:3 einzunetzen.

Damit belohnte sich die DEG nicht für das starke Mitteldrittel. Nach zuletzt drei Siegen am Stück drohte nun eine Niederlage für die Rot-Gelben aus der Landeshauptstadt. Doch auch die Tigers gewannen zuletzt zweimal in Folge - eine Serie würde also reissen. Die DEG begann den Schlussabschnitt erneut dominant, doch dieses Mal standen die Ostbayern defensiv besser als noch im Abschnitt zuvor. Viele Chancen ergaben sich in dieser Phase auf beiden Seiten nicht - die besseren hatten da sogar die Tigers.

Barta rettet die DEG in die Overtime, O'Donnell sorgt für den Sieg

Etwas turbulent wurde es nochmal in den letzten zwei Minuten, als DEG-Coach Harold Kreis seinen Goalie vom Feld nahm und die Düsseldorfer in Überzahl auf dem Eis agierten. Und tatsächlich: Fünf Sekunden vor der Schluss-Sirene jagte Alexander Barta den Puck nach einem gewonnenen Bully in das Netz der Tigers. Mit dem vielumjubelten 3:3 ging es in die Overtime.

Und es dauerte keine zwei Minuten, da sorgte Brendan O'Donnell mit einer starken Einzelleistung für den Sieg für die Rheinländer. Ein Sieg, den sich die niemals aufsteckenden Düsseldorfer erkämpften. Für die DEG geht es am Freitag weiter mit der Auswärtspartie beim EHC München (19.30 Uhr).

Stand: 14.12.2021, 20:31