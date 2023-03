Ingolstadt wollte es mehr

Alex Barta von der Düsseldorfer EG in Aktion.

Die DEG waren zwischen Dezember und Ende Februar wochenlang das erfolgreichste Team der Liga. Dass es trotzdem am Ende der Hauptrunde nicht zu einem Platz unter den Top sechs und damit zur direkten Viertelfinal-Qualifikation genügte, war die erste herbe Enttäuschung für den Klub.

Gogulla verwies darauf, dass das viel beachtete Zwischenhoch seines Teams vor allem am besten DEL-Keeper Henrik Haukeland lag, der viele enge Spiele zugunsten der DEG entschieden hatte. "Wenn man die Saison betrachtet, kann man schon sagen, dass es ein kleiner Schritt in die richtige Richtung war. Wir haben natürlich mit einem überragenden Torwart die ganze Saison gespielt" , sagte Gogulla.

Im Viertelfinale gegen die personell besser besetzten Ingolstädter wurde der norwegische Keeper in entscheidenden Momenten alleine gelassen. Nationalstürmer Toni Eder urteilte über Ingolstadt: "Am Ende wollten sie es einfach mehr."

Arbeit an Verbesserung

Der Hinweis zur Qualität der Spieler dann fiel trotz Unterschiedsspieler Haukeland oft. Aber: Nach wie vor gehört die DEG zu den Teams in der Liga mit einem relativ geringen Etat. Auch deshalb war Geschäftsführer Harald Wirtz bei aller Enttäuschung " mit dieser Saison sehr, sehr zufrieden" . In Kyle Cumiskey und Brendan O'Donell waren zwei Hochkaräter lange Zeit verletzungsbedingt nicht dabei.

Wirtz kündigte an, das Team in der nächsten Saison weiter verbessern zu wollen. Ob das gelingt, hängt auch vom Händchen von Sportchef Niki Mondt ab. In Eder, Barta und Daniel Fischbuch stehen namhafte deutsche Spieler vor dem Absprung oder dem Karriereende. "Gewisse Qualität kostet auch Geld. Ich hoffe natürlich, dass wir den nächsten Step gehen und in Düsseldorf eine Lösung finden" , sagte Gogulla.

Quelle: dpa