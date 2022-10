Iserlohn holte beim 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) gegen die Straubing Tiges am Sonntag (23.10.2022) den vierten Sieg in Folge. Kaspars Daugavins (28.) und Leander Bergmann (30.) brachten die Gastgeber am Seilersse mit einem Doppelpack im zweiten Drittel in die Spur.

Casey Bailey (56.) gelang in der Schlussphase mit dem 3:0 die Vorentscheidung. JC Lipon nutzte zwar für die Tigers eine Überzahl zum 1:3-Anschlusstreffer (58.). Aber die Roosters ließen sich nicht aus der Fassung bringen und legten durch Eric Cornel mit einem Schuss ins leere Tor noch das 4:1 nach (59.). Iserlohn arbeitet sich unter Trainer-Rückkehrer Greg Poss damit weiter vor und ist jetzt schon Neunter.