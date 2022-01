DEL: Iserlohn pausiert wegen Corona - Pinguine-Spieler positiv

Die Partien sollten am Freitag und am Samstag stattfinden. Das gab die DEL am Dienstag bekannt. Nachholtermine stehen noch nicht fest.

Drei Ausfälle bei Krefeld Pinguinen

Auch die Krefeld Pinguine vermelden zwei weitere Corona-Fälle. Wie der Verein mitteilte, wurden die Profis Robert Sabolic und Eduard Lewandowski am Wochenende positiv auf das Virus getestet.

Darüber hinaus fällt Alexander Bergström für längere Zeit aus. Der schwedische Angreifer muss sich nach seiner Oberkörperverletzung, die er sich in der vergangenen Woche beim Derby in Düsseldorf zugezogen hatte, nun doch einer Operation unterziehen.

Stand: 25.01.2022, 16:32