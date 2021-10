Zitterbart bringt Düsseldorf früh in Führung

Bereits nach 38 Sekunden ging Düsseldorf in Führung, als Rechtsverteidiger Luca Zitterbart (1.) durch die noch unformierte Berliner Defensive spazierte und von der rechten Seite ins lange Eck traf. Kurz darauf spielte Berlin erstmals in Überzahl, blieb offensiv aber harmlos. Nach sechs Minuten hatten die Eisbären die erste ordentliche Möglichkeit durch Leonhard Pföderl, dessen Schuss DEG-Keeper Mirko Pantkowski vor keine Probleme stellte.

Düsseldorf war aggressiv und versuchte immer wieder, den Spielaufbau der Hausherren früh zu stören. Nach dem ersten Berliner Powerbreak hatte Alexander Ehl (9.) aus kurzer Distanz das 2:0 auf dem Schläger, aber Berlins Torhüter Mathias Niederberger lenkte die Scheibe noch um den Pfosten. Die Eisbären taten sich gegen ein konzentriertes DEG-Team weiter schwer und kamen kaum zu zwingenden Abschlüssen.

In der 17. Minute prüfte Düsseldorfs Joonas Järvinen aus halblinker Position noch einmal Niederberger, der den Puck mit der Schulter abwehrte. Auch bei einem Fehlpass vor dem eigenen Tor musste Niederberger zwei Mal parieren, ehe er die Scheibe sichern konnte. Das Einzige, was sich die DEG nach den ersten 20 Minuten vorwerfen konnte, war, dass sie nicht höher führte. "Wie wir aufgetreten sind in eigener Halle bisher - langsam wird es peinlich" , sagte Berlins Sebastian Streu bei "Magenta Sport".

Berlin steigert sich - Pantkowski starker DEG-Rückhalt

Im zweiten Drittel kam Berlin etwas besser in die Partie. Es gab Torschüsse auf beiden Seiten, davon waren aber nur wenige wirklich gefährlich. Eine richtig gute Möglichkeit hatte Düsseldorfs Daniel Fischbuch, (26.) der aus zentraler Position an Niederberger scheiterte. Eine Minute später konnte Niederberger einen Versuch von Kyle Cumiskey mit einem Blitzreflex noch über die Latte lenken. Auch Alexander Barta (30.), der nach Umkurvung des Eisbären-Tors abzog, konnte Niederberger nicht überwinden.

In der zweiten Hälfte des Mitteldrittels machte Berlin mehr Druck auf das Düsseldorfer Tor, doch selbst in Unterzahl genügte der DEG eine solide Defensivleistung, um die Führung zu halten. Pföderl (48.) hatte noch eine nennenswerte Chance für Berlin, doch sein Schuss landete in Pantkowskis Handschuh.

Die bis dahin beste Möglichkeit der Eisbären gut eine Minute vor Drittelende war bezeichnend für die Partie: Düsseldorf verlor den Puck, Berlin konterte über Marcel Noebels und Blaine Byron, doch am Ende hieß der Sieger Pantkowski. Auf der Gegenseite fand Düsseldorfs Victor Svensson bei einem Penalty seinen Meister in Niederberger.

Düsseldorf schockt Berlin zu Beginn des Schlussabschnitts

Zu Beginn des letzten Drittel schlug die DEG wieder zu: Ehl (42.) fälschte einen Schuss von Marco Novak ins Berliner Tor ab, Niederberger war chancenlos. Doch Berlins Pföderl (44.), der nach einer unglücklichen Düsseldorfer Abwehraktion aus kurzer Distanz einschob, erzielte wenig später den Anschlusstreffer.

Bei einem weiteren Versuch scheiterte Pföderl (48.) an der Latte - Berlin drückte nun auf den Ausgleich. Doch Düsseldorf behielt die Nerven und kam sieben Sekunden vor Ende zu einem Empty-Net-Treffer durch Brett Olson.

Krefeld feiert Sieg in Schwenningen

Die Krefeld Pinguine kehrten nach der Niederlage gegen die Eisbären in die Erfolgsspur zurück und gewannen mit 3:1 bei den Schwenninger Wild Wings. Topscorer Lucas Lessio (31./48.), der unter der Woche noch tätlich angegriffen worden war, und Laurin Braun (39.) erzielten die Tore für die Seidenstädter. Travis Turnbull (57.) verkürzte für die Wild Wings, zu mehr reichte es aber nicht mehr.

Stand: 01.10.2021, 21:53