Mögliche Playoffs hätten dann auch in der DEL 2 ihre eigenen Gesetze. Da zählen Momentum, Einstellung und auch Glück. DEG-Geschäftsführer Rick Amann

Führt diese "solide Saison" den Verein in die Aufstiegs-Playoffs, sei man dort neben Können und Einstellung eben von Dingen wie " Momentum und auch Glück " abhängig. Unwägbarkeiten also, die sich in Zielvorgaben nur schwer einpreisen lassen. Das haben auch die Pinguine in der abgelaufenen Saison erfahren, als sie auf dem Weg zum Aufstieg im Halbfinale trotz zweier klarer Heimsiege in der "Best of seven"-Serie mit 2:4 an den Ravensburg Towerstars scheiterten.

Payerl will mit Krefeld um den Titel spielen

Dabei hatten sich die Towerstars in der der abgelaufenen Saison nicht mal um den Aufstieg beworben. Hätten sie auch die anschließende Finalserie gegen die Dresdner Eislöwen gewonnen, wäre die DEG gar nicht abgestiegen. Aber sie unterlagen mit 2:4, und die DEG muss nun wie die Krefeld Pinguine vor drei Jahren einen Neustart in der DEL 2 organisieren.

Die Personalplanungen für die Saison laufen bei beiden NRW -Clubs bereits auf Hochtouren. Die Krefelder haben etwa am Montag mit der Verpflichtung des deutsch-kanadischen Stürmers Adam Payerl nachgelegt. Der 34-Jährige wechselt aus Ravensburg nach Krefeld, wo er in der abgelaufenen Saison in 62 Spielen 17 Tore und 17 Vorlagen verbuchte. Payerl ist bei der Formulierung von Saisonzielen etwas forscher als Amann: " Ich werde alles dafür geben, damit wir in der kommenden Saison um den Titel in der DEL 2 mitspielen. "

