Die Erleichterung war riesig bei den Düsseldorfer Eishockey-Spielern. Mit dem 4:3-Sieg gegen die Augsburg Panther am Sonntag (27. Januar 2019) war die schwarze Heimserie gerissen. Fünf Partien konnten die Düsseldorfer auf eigenem Eis zuvor nicht gewinnen. Dann jedoch wurde der Tabellen-Fünfte aus Schwaben geschlagen auf die Heimreise geschickt.

Dem Winter-Game-Blues verfallen

Die DEG war nach dem Sieg im vielbeachteten Freiluftspiel gegen die Kölner Haie in einen regelrechten Winter-Game-Blues verfallen. Vier Pleiten ließ das Team dem Sieg in Köln folgen. Erst am vergangenen Freitag in Wolfsburg mit dem 3:2-Sieg im Penaltyschießen war die Niederlagenserie durchbrochen.

Marko Nowak im Zweikampf gegen Grizzly Karachun

"Das tut sehr gut. Es war wie eine kleine Befreiung. Von allen ist eine gewisse Last abgefallen" , sagte Abwehrspieler Marco Nowak.

Großer Rückstand auf den Tabellenführer

Sieg in Wolfsburg, Sieg gegen Augsburg - dieser Doppelschlag kam zum richtigen Zeitpunkt, denn nun steht ein Wochenende an, das es in sich hat. Am Freitag kommt der unangefochtene Spitzenreiter Adler Mannheim in den Düsseldorfer Dome. Sonntag geht die Reise zum EHC München, dem ersten Verfolger der Mannheimer.

Satte 19 Punkte beträgt der Rückstand des Tabellendritten Düsselorf aktuell auf die Mannheimer - die DEG nimmt also die Außenseiterrrolle in diesem Topduell ein, zumal die Mannheimer gerne nach Düsseldorf kommen. Seit Oktober 2013 punkteten die Adler nur zweimal nicht in der Landeshauptstadt.

Schlechte Bilanz gegen München

Noch mieser sieht die Düsseldorfer Bilanz gegen München aus. Zuletzt gab es fünf Niederlagen in Reihe, der letzte DEG-Sieg gelang am 7. Februar 2016.

Möglichst punkten lautet daher das Düsseldorfer Ziel an diesem Wochenende. Als Dritter steht die DEG gut da, der Rückstand auf den letzten direkten Playoff-Platz sechs (derzeit Fishtown Pinguins Bremerhaven) beträgt jedoch "nur" acht Punkte. Und der soll auf keinen Fall schmelzen.