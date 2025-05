Chernomaz soll nun den neuen Kader mit aufbauen. Nach dem Abstieg in der vergangenen Woche haben die Düsseldorfer aktuell noch keinen Spieler unter Vertrag. Man werde " eine schlagkräftige Mannschaft zusammenbekommen, da müssen sich die Fans keine Sorgen machen. Rick und ich arbeiten schon länger an einem 'Ghost Team' mit möglichen Kandidaten ", versicherte Niederberger.

Notstand verwalten, Aufbruchstimmung erzeugen

Der Vater von Nationaltorhüter Mathias Niederberger bildet offiziell seit dem 1. Mai zusammen mit seinem einstigen DEG-Verteidigerkollegen Rick Amann (Finanzen) die Geschäftsführung. Einst holten sie Seite an Seite in den 1990er Jahre eine Meisterschaft nach der anderen an die Brehmstraße, nun sollen sie den Notstand verwalten und möglichst Aufbruchstimmung erzeugen.